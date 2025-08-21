Ancona: presunti maltrattamenti alla moglie, ammonimento del Questore

ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento d’ufficio nei confronti di un cinquantenne, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore di Ancona, per presunti maltrattamenti nei confronti della moglie convivente.

Durante l’ultima aggressione, il cinquantenne avrebbe sferrato una testata al volto della moglie, cagionandole delle lesioni, tra cui la frattura del setto nasale. Nonostante l’intervento delle Forze dell’Ordine, nella stessa giornata, l’uomo dapprima si sarebbe allontanato dalla casa familiare, poi avrebbe tentato di farvi rientro e sferrato un pugno in testa alla donna.

Il Questore di Ancona ha adottato nei confronti dell’uomo un provvedimento di ammonimento d’ufficio, ossia in assenza di specifica richiesta da parte della persona offesa. Quello nei confronti dell’uomo è il 56esimo provvedimento emesso dal Questore Cesare Capocasa dal 1° gennaio ad oggi.

La Questura in una nota stampa ricorda che nel caso in cui un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza che occorra specifica querela. La Polizia di Stato ricorda infine che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale della Polizia di Stato YouPol, scaricabile gratuitamente sui devices Apple o Android.