Sbarca al porto con 16 chili di droga, arrestato

Si tratta di un 38enne albanese, trovato con l'auto piena di eroina. L'uomo è stato controllato dalla guardia di finanza ed ora è in carcere a Montacuto

ANCONA – Sbarca da una nave proveniente da Durazzo e dopo un controllo della finanza viene trovato con 16 kg di eroina.

In manette un 38enne albanese accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L’uomo è stato scoperto giovedì, 16 gennaio, mentre tentata di uscire dal porto dorico dopo aver lasciato l’imbarcazione.

Lo stupefacente era nascosto dentro la vettura, un autocarro, ma non è sfuggito ai cani antidroga. Un grosso carico di cui non ha saputo dare spiegazioni. Questa mattina l’arresto è stato convalidato in carcere dal gip e l’albanese, difeso dall’avvocato Arjol Kondi, rimarrà a Montacuto. Intanto le indagini della guardia di finanza proseguono.