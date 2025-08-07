Ancona, la Polizia controlla e sanziona un locale sul litorale di Palombina

L'area destinata al pubblico spettacolo era utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata dal Comune. Rinvenuti blatte all'interno del ristorante e scarafaggi sul pavimento

ANCONA – La Polizia di Stato, su disposizione del Questore Capocasa – in linea con le determinazioni della Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura lo scorso 23 luglio, per le quali si è reso necessario disporre mirati servizi in ambito provinciale volti a controllare i locali di pubblico spettacolo e trattenimento in Provincia di Ancona – ha effettuato un controllo amministrativo, al fine di verificare la regolarità delle autorizzazioni amministrative di un locale situato sul litorale di Palombina.

Dall’accertamento effettuato dai poliziotti della Questura di Ancona in collaborazione con i Vigili del Fuoco, personale dell’Ast di Ancona e Ispettorato del Lavoro, è emerso che presso il locale si stava svolgendo un pubblico spettacolo con un’autorizzazione, ma in maniera non conforme alle regole.

Infatti, l’area destinata al pubblico spettacolo veniva utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande, in violazione delle prescrizioni contenute all’interno dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Ancona.

Per tale motivo, il titolare gestore è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 681 del codice penale per violazione delle prescrizioni legate alla pubblica incolumità.

Un’ulteriore sanzione di 500 euro è stata elevata per inosservanza del regolamento di attuazione della Legge della Regione Marche sul commercio n. 22 del 2021, in ragione dell’ampliamento dell’area destinata all’attività di somministrazione in carenza della necessaria autorizzazione.

Durante il controllo, i poliziotti hanno anche rinvenuto la presenza di blatte all’interno del ristorante e di scarafaggi sul pavimento. Per tale motivo, è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività per mancanza di requisiti igienico-sanitari.

Il Questore di Ancona ribadisce l’impegno a garantire la regolarità e la sicurezza dei locali pubblici, specialmente in vista del Ferragosto.