Ancona, Piano sotto la lente: in otto mesi identificate 8138 persone e controllati 2148 veicoli

ANCONA – Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio e ad “Alto Impatto” della Polizia di Stato, disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa d’intesta con il Prefetto Maurizio Valiante, nelle zone del Piano e del mercato rionale in Piazza D’Armi.

Il servizio da parte della Questura di Ancona, in collaborazione col Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia, è stato messo in campo nel pomeriggio di ieri 12 settembre e dalle prime ore del mattino di oggi 13 settembre. Le persone identificate sono state 187, di cui 74 con precedenti.

Nel corso dei servizi sono stati controllati 44 veicoli e ritirate 2 patenti. I poliziotti hanno anche elevate 4 sanzioni per violazione del codice della strada. In particolare, il conducente di un autobus è stato sanzionato per guida senza inserimento di tachigrafo digitale (sanzione di euro 868).

A seguito dei controlli un cittadino di origini pakistane è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale. I poliziotti hanno effettuati controlli in 3 esercizi commerciali, in due dei quali sono state riscontrate irregolarità amministrative. Le verifiche hanno riguardato anche 13 persone sottoposte a misure restrittive.

Dal 1° gennaio al 31 agosto del 2025 il personale della Questura di Ancona ha effettuato 47 servizi straordinari di controllo del territorio, anche mediante l’impiego di un elicottero dell’XI Reparto Volo di Pescara, a seguito dei quali sono state identificate: 8138 persone, controllati 2148 veicoli, arrestate 9 persone e sanzionate per ubriachezza 30 persone.

Per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale sono state sanzionate 47 persone, mentre 9 sono state denunciate per guida sotto l’influenza dell’alcool. Ventisei gli esercizi pubblici controllati e 3 le sospensioni dell’attività per motivi di sicurezza. Il Questore di Ancona ha emesso 17 avvisi orali nei confronti di persone residenti che si sarebbero rese responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica nel quartiere Piano San Lazzaro, ha emesso 25 D.A.C.U.R. per ubriachezza, 37 Fogli di Via Obbligatori e un provvedimento di sorveglianza speciale accolta dal Tribunale di Ancona, Sezione Misure di Prevenzione.

In ordine al contrasto all’immigrazione clandestina, nel periodo di riferimento, ha dato esecuzione a 10 provvedimenti di espulsione disposti dal Prefetto, ha emesso 8 Ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Il personale di Polizia ha effettuato 3 accompagnamenti presso C.P.R. e 4 accompagnamenti in Frontiera.

Il Questore Capocasa dichiara: «I servizi continuativi di controllo straordinario del territorio e c.d. Alto Impatto nel Quartiere Piano sono volti a garantire una sempre migliore vivibilità del territorio attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la promozione e tutela della legalità, perseguendo ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici».