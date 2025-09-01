Ancona, circola per il Piano con un coltello a serramanico nella felpa: denunciato 40enne

L'uomo ha consegnato spontaneamente agli agenti un coltello a serramanico in acciaio con lama di 9 centimetri e manico in legno per una lunghezza complessiva di 20 centimetri, riposto nella tasca anteriore della felpa

ANCONA. Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha denunciato un quarantenne di origini tunisine, già gravato da precedenti, sorpreso in possesso di un coltello.

In particolare, durante l’attività di controllo del territorio, le Volanti della Questura di Ancona, transitando in zona Piano, procedevano a controllare due uomini che, alla richiesta di esibire un documento, si mostravano immotivatamente nervosi e rispondevano che non stavano facendo nulla, né stavano arrecando disturbo.

I poliziotti accertavano quindi le loro identità ed emergeva come entrambi fossero già censiti penalmente. A seguito di un controllo più approfondito, alla richiesta dei poliziotti se avessero al seguito oggetti pericolosi, il quarantenne consegnava spontaneamente agli agenti un coltello a serramanico in acciaio con lama di 9 centimetri e manico in legno per una lunghezza complessiva di 20 centimetri, riposto nella tasca anteriore della propria felpa.

Non essendo in grado di giustificare il porto del coltello, date le circostanze di tempo e di luogo, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il coltello veniva debitamente sequestrato.