Ancona piange commossa Giovanni, pescatore e cuore biancorosso

Giovanni Micucci, 53 anni, ha lottato come un leone prima di arrendersi al brutto male che l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. Fissati i funerali del tifosissimo dell'Ancona

ANCONA – Ancona piange un altro suo figlio. E’ morto nelle scorse ore, all’età di 53 anni, il pescatore e titolare di una pescheria nel centro di Agugliano Giovanni Micucci. A sconfiggerlo e strapparlo all’affetto dei suoi cari, che ieri lo hanno ricordato con bellissime parole, è stato un brutto male scoperto mesi fa che con il passare del tempo è diventato incurabile. Giovanni ha lottato strenuamente, fino all’ultimo giorno, con quell’ardore e quella passione che l’avevano caratterizzato sin da sempre. Tifosissimo dell’Ancona, ha seguito i colori biancorossi da sempre in casa e in giro per l’Italia insieme agli amici di tutti i i giorni.

Ha voluto ricordarlo la Curva Nord Ancona con delle bellissime parole pubblicate sui social e uno striscione che racchiude un sentimento profondo: “Il tuo ricordo rimarrà negli anni, la Nord non ti dimenticherà fratello Giovanni”. Anche l’Anconitana, attraverso la propria pagina Facebook, ha inviato un messaggio di cordoglio: «Il Presidente Stefano Marconi e tutta la Società biancorossa si stringe al dolore della famiglia Micucci per la scomparsa di Giovanni storico tifoso dell’Anconitana.

Le più sentite condoglianze a nome di tutto il club. Ciao Giovanni».

I funerali, nel rispetto della normativa anti-Coronavirus, si terranno alle 14,15 di oggi nella chiesa del Crocifisso agli Archi, il quartiere a cui era visceralmente legato e che l’ha visto crescere.