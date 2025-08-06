Ancona, perseguita e minaccia di morte moglie e suocera: ammonito dal Questore

Dopo la fine del rapporto con la moglie, costanti le minacce di morte, inviate tramite messaggi scritti e vocali via Whatsapp e sempre seguiti da immagini cruente

ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo, italiano di circa quarant’anni, che aveva posto in essere reiterate condotte persecutorie e minacciose nei confronti della moglie e della suocera.

In particolare, l’uomo, non rassegnandosi alla conclusione del rapporto sentimentale con la propria moglie, poneva in essere comportamenti intrusivi nella vita delle due donne, con costanti minacce di morte, inviate tramite messaggi scritti e vocali via Whatsapp. Tali messaggi minatori erano sempre seguiti da immagini cruente.

Nell’ultima circostanza, lo stesso, dopo essersi presentato sotto l’abitazione in cerca della moglie e dei figli, si rivolgeva con rabbia alla suocera e, dinnanzi all’invito a calmarsi da parte della donna, profferiva all’indirizzo della stessa minacce del medesimo tenore di quelle recapitate via messaggio. Solo l’intervento delle forze dell’ordine interrompeva la condotta intimidatoria dell’uomo.

Trattandosi di persona già gravata da precedenti della stessa specie, il Questore ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’ammonimento.

Si tratta del 53esimo provvedimento emesso dal Questore Capocasa dal 1° gennaio ad oggi.

E’ importante rammentare che, come viene esplicitamente comunicato anche al destinatario della misura all’atto della notifica, qualora un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza che occorra specifica querela.

La Polizia di Stato ricorda infine che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale della Polizia di Stato YouPol, scaricabile gratuitamente sui devices Apple o Android.