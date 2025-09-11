Ancona: perquisito per l’odore di hashish, salta fuori pure eroina. Arrestato tunisino

ANCONA – Nella giornata di ieri, a seguito di un controllo d’iniziativa, la Polizia di Stato procedeva all’arresto di un uomo di origini tunisine, poco più che venticinquenne e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nel dettaglio, durante il regolare servizio di controllo del territorio, una Volante della Questura di Ancona notava un soggetto, intento a confabulare con un’altra persona, che alla vista degli agenti assumeva un atteggiamento sospetto. Alla richiesta di esibire un valido documento di riconoscimento e titolo attestante la regolarità sul territorio nazionale, l’uomo riferiva di non averli al seguito. Pertanto veniva condotto presso gli Uffici della Questura per procedere alla sua compiuta identificazione.
Considerato l’odore acre tipico dell’hashish, il giovane, già gravato da precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, veniva sottoposto ad ispezione e controllo, che davano esito positivo, con il rinvenimento di 3 dosi di hashish del peso complessivo di 2 grammi ed euro 130 in banconote di diverso taglio. Un controllo più approfondito permetteva di rinvenire altri 11 involucri termosaldati contenenti eroina per un peso complessivo di circa 9,5 grammi.
Visti gli inequivocabili indizi di reità riscontrati, l’uomo veniva tratto in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, collocato presso le camere di sicurezza della locale Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida, tenutosi nella mattinata odierna, all’esito del quale l’arrestato, dopo la convalida del provvedimento precautelare, veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.