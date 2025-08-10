Ancona, pentola lasciata sul fuoco: incendio in un appartamento

ANCONA – La Polizia di Stato è intervenuta nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto per un incendio divampato in un appartamento nei pressi della Questura.
In particolare, la scorsa notte, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona prestava ausilio ai vigili del fuoco, impegnati a domare un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento condominiale in via Marini ad Ancona.
Le fiamme originatesi per via di una pentola lasciata sul fuoco, avevano provocato una combustione incontrollata ed il successivo incendio. Per via del fumo e per scongiurare intossicazioni, venivano evacuati anche gli appartamenti circostanti.
L’occupante dell’abitazione dalla quale l’incendio si era propagato veniva invece trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti, ma versava in buone condizioni di salute.
Domato l’incendio e ultimate le procedure di sicurezza, tutti i condomini riprendevano possesso dei propri appartamenti, ad esclusione dell’abitazione dalla quale l’incendio era divampato, stante la sua inagibilità.