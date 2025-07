Ancona e Osimo in lutto: è morto Bernardo Marinelli, “Re Stocco”

OSIMO – Ancona e Osimo sono in lutto oggi per la scomparsa (sabato 19 luglio) di Bernardo Marinelli, fondatore e presidente onorario dell’Ordine dei Cultori della cucina di mare “Re Stocco”. Aveva 75 anni ed era malato da tempo.

Fu commerciante di generi alimentari poi la sua genialità, la voglia di promuovere il territorio tramite eventi ad hoc gli ha fatto ampliare le vedute. Ha rivestito anche ruoli importanti di rappresentanza in Confcommercio e in Confesercenti. Durante la sua carriera, che era tutta la sua vita, ha sviluppato un rete di rapporti che hanno dato la luce a progetti per grandi strutture di vendita a livello locale e nazionale. “Re Stocco” è stato il culmine, sodalizio nato dopo un viaggio in Norvegia. E’ stato nominato poi cavaliere della Repubblica nel 2002 dall’allora presidente Ciampi. Per anni è stato anche editore del periodico Terramare. Tante le sue iniziative riuscitissime, tra cui il “Viale dei sapori” organizzata in collaborazione con Coldiretti Ancona. Lascia nel dolore la moglie Dina e i due figli.

Coldiretti Marche dice: «Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa di Marinelli, instancabile promotore del territorio attraverso l’enogastronomia, con cui abbiamo collaborato per anni in iniziative anche di profondo spessore culturale come quelle dedicate ai vini e agli oli extravergine della nostra regione».

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Re a Padiglione di Osimo. I funerali si terranno domani (martedì 22 luglio) alle 10 nella chiesa del San Carlo a Osimo.