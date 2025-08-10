ANCONA – I Sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20 di ieri sera, 9 agosto, in zona Passetto ad Ancona. Qui infatti hanno soccorso una persona colta da malore. Dopo essere stata sedata, è stata trasportata con il gommone delle fiamme rosse al porto di Ancona, assistita dal medico del 118. Qui ad attenderla c’era un’ambulanza per il trasferimento in ospedale.
Ancona, malore al Passetto: soccorsa persona
