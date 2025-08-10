Ancona, malore al Passetto: soccorsa persona
Ancona, malore al Passetto: soccorsa persona

La persona soccorsa è stata trasportata con il gommone delle fiamme rosse al porto di Ancona, assistita dal medico del 118. Poi in ospedale

-
Un momento dei soccorsi per una persona colta da malore ad Ancona
ANCONA – I Sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 20 di ieri sera, 9 agosto, in zona Passetto ad Ancona. Qui infatti hanno soccorso una persona colta da malore. Dopo essere stata sedata, è stata trasportata con il gommone delle fiamme rosse al porto di Ancona, assistita dal medico del 118. Qui ad attenderla c’era un’ambulanza per il trasferimento in ospedale.

