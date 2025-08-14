Ancona, lancia bottiglie di vetro sulla strada: denunciato

I poliziotti della Questura di Ancona sono stati impegnati nei controlli soprattutto nelle zone di corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno e piazza D’Armi

ANCONA – Proseguono i servizi della Polizia di Stato volti al controllo ed al presidio del territorio, disposti dal Questore Capocasa d’intesta con il Prefetto Valiante, con particolare attenzione alla zona del Piano.

Nelle giornate di ieri mercoledì 13 e oggi giovedì 14 agosto, i poliziotti della Questura di Ancona sono stati impegnati nei controlli soprattutto nelle zone di corso Carlo Alberto, via Giordano Bruno e piazza D’Armi.

In particolare, in corso Carlo Alberto, l’intervento dei poliziotti delle Volanti della Questura di Ancona ha consentito di ricondurre alla calma un trentenne di origini somale, regolare sul territorio nazionale, il quale era intento a lanciare delle bottiglie in vetro sull’asfalto, senza però danneggiare veicoli in transito e in sosta. Gli operatori della Polizia di Stato riuscivano a porre fine alla condotta pericolosa dell’uomo, successivamente denunciato per il reato di getto pericoloso di cose e sanzionato per la sua condizione di ubriachezza molesta.

Sempre nel corso dell’attività di pattugliamento, nei pressi di via Giordano Bruno, gli agenti della Polizia di Stato, sorprendevano un 35enne originario del Bangladesh in possesso di un involucro di cellophane contenente un pezzo di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso complessivo di grammi 0.56. L’uomo veniva denunciato per il possesso della sostanza stupefacente.

I controlli della Polizia di Stato, che nella sola giornata di ieri hanno consentito di identificare complessivamente 97 persone, sono stati effettuati anche nella mattinata odierna, anche grazie all’ausilio dall’alto di un elicottero dell’XI Reparto Volo di Pescara.

Resta alta l’attenzione della Polizia di Stato, i cui controlli proseguiranno per tutto il weekend di Ferragosto con servizi mirati nel centro urbano, nelle località rivierasche e lungo le principali direttrici stradali ed autostradali