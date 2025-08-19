Ancona, irreperibile ai controlli dell’affidamento in prova: 46enne torna in carcere

L’uomo, condannato alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, era stato ammesso all’espiazione della pena in regime di affidamento in prova

ANCONA – La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto di sospensione cautelare di misura alternativa alla detenzione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, con il quale è stato disposto il ripristino dell’esecuzione della pena in carcere a carico di un 46enne di origini senegalesi.

L’uomo, condannato alla pena di 10 mesi di reclusione per il reato di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi, nello scorso mese di marzo era stato ammesso all’espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale. Tuttavia, poiché in tre occasioni tra aprile e giugno del 2025 era irreperibile al momento dei controlli, lo scorso 4 luglio veniva sospeso e condotto in carcere.

Successivamente, il 16 luglio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ammetteva nuovamente l’uomo alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ma, a seguito della scarcerazione, in due occasioni tra fine luglio e inizio agosto, il 46enne si rendeva di nuovo irreperibile al momento dei controlli.

All’esito dell’inevitabile segnalazione da parte della Questura di Ancona, l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona sospendeva per una seconda volta la misura alternativa, ripristinando l’esecuzione della pena in carcere.

Nei giorni scorsi i poliziotti della Squadra Mobile rintracciavano il condannato e, dopo le formalità di rito, lo associavano alla Casa Circondariale di Montacuto per l’espiazione della pena.