Ancona, irregolare sul territorio: rimpatriato cittadino peruviano

ANCONA – La Polizia di Stato della Questura di Ancona ha rimpatriato un cittadino peruviano venticinquenne irregolare sul Territorio Nazionale. È il 36esimo rimpatrio eseguito dalla Polizia di Stato della Questura di Ancona.
In particolare, l’uomo, rintracciato nel corso dei servizi di controllo del territorio, non era in grado di fornire ai poliziotti della Questura dorica una adeguata giustificazione circa la sua presenza sul territorio italiano.
Per tale ragione, il Questore Capocasa ha emesso nei suoi confronti un decreto di accompagnamento immediato alla frontiera.
Il cittadino di origini peruviane è stato pertanto scortato dai poliziotti presso la frontiera aerea di Roma Fiumicino, e da lì rimpatriato.
Prosegue la lotta della Polizia di Stato all’irregolarità e alla clandestinità, condizioni destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno della Provincia.