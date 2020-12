Ancona, investimento in via Ascoli Piceno: 80enne finisce a Torrette

La donna è stata investita da una auto condotta da un ex assessore del Comune di Ancona. L'anziana è stata trasferita a Torrette per un trauma cranico e all'anca

ANCONA – Paura questa mattina ad Ancona per una anziana investita da una auto in via Ascoli Piceno. L’investimento intorno alle 11. La vittima dell’incidente è una donna 80enne, centrata in pieno da una Volkswagen Golf condotta da un ex assessore del Comune di Ancona.

L’anziana stava camminando in strada munita di deambulatore quando nei pressi del civico 28 è stata investita dal mezzo. Nell’impatto con l’asfalto la donna ha riportato un trauma cranico e un trauma all’anca. Sul posto sono accorsi una ambulanza dell’automedica, una della Croce Gialla di Ancona, mentre per i rilievi di rito la Polizia Locale di Ancona.

La donna, rimasta sempre cosciente, al momento non è in pericolo di vita, ed è stata trasportata al pronto soccorso di Torrette, dove i sanitari le stanno prestando le cure in sala emergenza.