Ancona, schianto in via Angelini: coinvolto un portavalori. Due persone ferite

ANCONA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi – 25 gennaio – in via Angelini ad Ancona, nel quale è rimasto coinvolto un portavalori. Da quanto si apprende il portavalori avrebbe prima colpito un palo, a bordo della carreggiata, e successivamente alcune auto in sosta. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

A restare feriti il conducente del portavalori e il collega, passeggero, due uomini di 51 e 53 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una delle quali della Crore Rossa di Ancona, i carabinieri e i vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità per accertamenti.