Ancona, incidente in via Torresi con investimento pedone: due persone in ospedale

ANCONA – Due persone sono finite in ospedale a seguito di un incidente avvenuto in via Torresi, ad Ancona. Da quanto si apprende, dalle prime informazioni, sembra che un’auto sia finita contro una inferriata per poi investire una anziana di circa 75 anni e schiantarsi contro il muro di un edificio dalla parte opposta della carreggiata.

A bordo del mezzo un’anziana signora. Sul posto l’automedica del 118, la Croce Rossa di Ancona e la Croce Gialla di Ancona. La donna investita è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove è stata portata anche l’anziana conducente per accertamenti. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi di rito.

La 75enne investita avrebbe riportato un politrauma e alcune fratture. Entrambe le donne non risultano in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi – 16 marzo.