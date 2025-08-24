ANCONA – Alle 11, di oggi, domenica 24 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti, su richiesta della Capitaneria di porto, per un’imbarcazione in avaria a circa 20 miglia dal porto di Ancona. Il Nucleo nautico ha provveduto al recupero trainandola fino all’interno del porto, in zona di sicurezza.
Ancona, imbarcazione in avaria a 20 miglia dal porto: intervengono i vigili del fuoco
