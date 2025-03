Ancona, identificato e denunciato l’autore dell’aggressione avvenuta su un bus di linea

Grazie alle immagini registrate dalle bodycam e consegnate ai poliziotti in Questura dalle vittime, l'aggressore è stato rintracciato in piazza d'Armi

ANCONA – La Polizia di Stato ha identificato e denunciato l’uomo che aveva aggredito il controllore di un autobus il 10 marzo scorso in piazza Rosselli: si tratta di un somalo classe 1998, pluripregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di immigrazione clandestina. L’uomo è inoltre già destinatario della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da Ancona, emesso dal Questore lo scorso 31 dicembre dopo che lo stesso si era reso responsabile di un furto all’interno di un supermercato il giorno prima (30 dicembre 2024).

Grazie alle immagini registrate dalle bodycam e consegnate ai poliziotti in Questura dalle vittime, ieri 13 marzo in tarda serata, l’aggressore è stato rintracciato in piazza d’Armi. E’ stato riconosciuto dai poliziotti in servizio in Volante che, transitando in zona Piano, l’hanno intercettato mentre bivaccava insieme ad altri soggetti. L’uomo è stato accompagnato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e, durante le fasi di controllo in via Gervasoni, ha risposto alle domande dei poliziotti ammettendo di essere lui l’autore dell’aggressione.

L’uomo è stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e per la violazione al Foglio di Via al quale non ha ottemperato, trovandosi ancora ad Ancona senza giustificato motivo. Non solo, il Questore questa mattina ha emesso nei suoi confronti l’ulteriore misura di prevenzione dell’Avviso Orale a seguito della quale, se l’uomo dovesse continuare nella commissione di reati avrà un aumento delle pene previste e la violazione sarà punita con l’arresto e come autonoma fattispecie di reato.