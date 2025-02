Ancona: domani l’ultimo saluto al dottor Angelo Piermattei, medico legale Inail

ANCONA – Saranno celebrati domani, mercoledì 5 febbraio, nel primissimo pomeriggio, i funerali del dottor Angelo Piermattei, stimato medico legale mancato improvvisamente domenica mattina. Il dottor Piermattei, 71 anni, originario di Ancona, si era laureato all’Università di Ancona e aveva proseguito conseguendo la specializzazione all’Università di Macerata. Ha dedicato tutta la sua vita alla professione, portata avanti con grande serietà, competenza ma anche empatia e umanità, tanto da diventare nel corso degli anni un punto di riferimento per gli avvocati delle province di Ancona e di Macerata. Aveva lavorato come medico dell’Inail presso le sedi di Macerata e di Camerino, dove era conosciuto e particolarmente stimato.



«Era una persona perbene – lo ricorda con commozione la moglie Patrizia David – sempre cordiale, disponibile. Un professionista serio, onesto e competente». Il dottor Piermattei lascia la moglie, i figli Giulia e Alessandro, la nuora Martina, i nipoti Tommaso e Nausica, tanti amici e colleghi cui non mancava di dispensare un consiglio o una battuta. Nonostante fosse in pensione da un anno, aveva continuato con la libera professione, troppo devoto al suo lavoro anche a discapito del tempo libero e dei suoi hobby, «come la bicicletta che avrebbe voluto praticare in maniera più assidua, ma non ne ha avuto il tempo», ci raccontano i familiari, ancora profondamente scossi e increduli di fronte a questa tragedia improvvisa. Sì perché il dottor Piermattei stava bene. Domenica mattina verso le 11,30 stava lavorando al computer con la radio accesa come al solito, quando improvvisamente ha chiuso gli occhi per non riaprirli più. Lo ha trovato così la moglie, che ha lanciato l’allarme al 112. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso, il coniuge si era addormentato per sempre.



La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Tabossi (via della Montagnola, 13). Sarà possibile fare una visita anche oggi pomeriggio fino alle 18,30. I funerali saranno celebrati domani alle ore 14,15 nella chiesa parrocchiale San Giuseppe Moscati, in via Tiraboschi. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero di Tavernelle dove il dottor Piermattei riposerà.