Ancona: Ferragosto sotto la lente dei controlli della Polizia di Stato 

ANCONA – Oltre mille le persone identificate dai poliziotti della Questura durante la settimana di Ferragosto. Sono state giornate particolarmente impegnative per gli uomini e le donne della polizia di Stato che hanno garantito un Ferragosto all’insegna della sicurezza e della prossimità. Per tutta la settimana stanno proseguendo i controlli straordinari disposti dal Questore Capocasa, d’intesa con il Prefetto Valiante, da parte di tutte le articolazioni della Polizia di Stato presenti nel capoluogo dorico.

I servizi di controllo straordinario del territorio hanno riguardato il Passetto, Portonovo, Numana, Marcelli previsti per la serata del 14 e del 15, in occasione delle feste cittadine, molto frequentate soprattutto per i fuochi d’artificio. Imponente anche il numero dei servizi disposti dalla Questura per garantire il buon andamento di tutti gli eventi organizzati in ambito provinciale, con oltre 20 ordinanze del Questore per disciplinare i servizi di ordine pubblico dedicati. Durante i servizi di controllo del territorio sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria 5 giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. In totale la sostanza sequestrata è di circa 7 grammi.

In campo anche la Polizia Stradale con mirati servizi di controllo con 96 veicoli controllati e 12 contestazioni al Codice della Strada elevate, di cui 6 per eccesso di velocità, 4 per infrazioni dovute al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, 2 per mancanza di copertura assicurativa dei veicoli.

Presente in queste giornate anche l’elicottero del XI Reparto Volo di Pescara che ha sorvolato tutto il litorale, presidiando dall’alto la costa e le spiagge affollate da turisti e cittadini, oltre che il centro cittadino ed in particolare la zona del Piano. Nell’ambito dei servizi di prossimità i poliziotti della Questura di Ancona, a partire da giovedì, sono stati presenti con diversi stand illustrativi, volti a promuovere la vicinanza della Polizia di Stato nei confronti dei cittadini. I controlli si sono svolti anche in mare con la presenza delle due moto d’acqua della Polizia di Stato, presenti anche durante la processione di Ferragosto a Portonovo, dove hanno seguito le imbarcazioni protagoniste del partecipato evento.