Ancona, paura in centro: due persone investite, finiscono in ospedale

ANCONA- Due persone sono finite in ospedale dopo essere state investite. Si tratta di un uomo di mezza età (circa 50 anni) e di una giovane donna (circa 20 anni). Entrambi gli incidenti si sono verificati al centro di Ancona nel primo pomeriggio di oggi (27 agosto). L’uomo, da quanto si apprende, sarebbe stato centrato da un’auto, mentre percorreva in monopattino via Bersaglieri d’Italia.

Alla guida del mezzo una persona anziana. La vittima è stata trasportata in codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona per un sospetto politrauma. La dinamica dell’investimento è al vaglio delle forze dell’ordine che sono intervenute per i rilievi di rito.

In centro, di fronte al Comune, una giovane sarebbe stata centrata da un’auto mentre stava attraversando la strada. I soccorritori della Croce Gialla hanno trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità per un sospetto politrauma. Anche in questo caso la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.