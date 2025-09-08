Ancona, droga nascosta in casa: due denunce

Fermata in zona Vallemiano un’autovettura con a bordo una coppia, un uomo di origini colombiane e una donna italiana, entrambi di circa 25 anni e già noti agli Uffici. Poi il controllo a casa

ANCONA – Nella giornata di ieri domenica 7 settembre, la Polizia di Stato della Questura di Ancona ha denunciato a piede libero due persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del pomeriggio, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona ha fermato in zona Vallemiano un’autovettura con a bordo una coppia: un uomo di origini colombiane e una donna italiana, entrambi di circa 25 anni e già noti agli Uffici.

Ai due fidanzati, già in passato sorpresi in possesso di droga per fini di spaccio, e che si mostravano irrequieti all’atto del controllo, i poliziotti hanno chiesto se fossero in possesso di sostanza stupefacente. Entrambi hanno risposto ammettendo di detenere dell’hashish all’interno della propria abitazione.

Una volta all’interno dell’appartamento, gli operatori hanno riscontrato subito un forte odore riconducibile alla combustione di sostanza stupefacente. I due fidanzati hanno consegnato spontaneamente agli agenti un pezzo di sostanza di tipo hashish dal peso di poco superiore ai 25 grammi, avvolto in un involucro di cellophane.

I poliziotti hanno effettuato quindi un controllo più approfondito, all’esito del quale è stato rinvenuto un coltello sporco di droga e un bilancino di precisione.

I due venivano pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria per la detenzione della sostanza stupefacente, che veniva debitamente sequestrata.

L’intervento si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo del territorio che, nella sola giornata di ieri, ha consentito di identificare 56 persone e controllare dieci veicoli anche attraverso diversi posti di controllo.