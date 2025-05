Ancona, doppio arresto dopo l’inseguimento in auto: spuntano quasi 65 grammi di eroina

ANCONA – Doppio arresto, nella tarda serata di ieri 27 maggio, da parte dei poliziotti della Squadra Mobile, Sezione Antidroga: fermati, dopo un inseguimento in auto, due giovani tunisini per il reato di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, per un peso di 65 grammi diviso in 6 ovuli.

Gli agenti, dopo numerose ore di appostamenti e pedinamenti, hanno individuato i due che, a bordo di un’autovettura, stavano rientrando in città dopo un approvvigionamento di droga che sarebbe stata immessa nel circuito dello spaccio anconetano. Una volta agganciata l’autovettura dei sospettati, i poliziotti dell’Antidroga, a bordo di tre auto civetta, hanno tentato inizialmente di fermare il mezzo con a bordo i due soggetti. Il conducente ha però iniziato a quel punto una fuga repentina ad alta velocità per le vie della città, mettendo a rischio la circolazione di veicoli e eventuali pedoni. Solo grazie alla prontezza degli agenti si è riusciti con una manovra a “tenaglia” a circondare e bloccare l’auto in fuga con lo scudo delle autovetture di servizio della Polizia.

Una volta bloccata la corsa, i due sospettati si sono barricati dentro l’abitacolo dell’autovettura, ormai senza più vie di scampo per la fuga Per prevenire azioni che avrebbero potuto disperdere le prove o recare offesa agli operatori, questi si sono visti costretti a infrangere i vetri dell’auto per bloccare gli occupanti e sottoporli ad un’accurata perquisizione.

Al culmine dell’attività di ricerca di polizia giudiziaria, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 64,40 grammi di eroina purissima nonché la somma di 3.470 euro, ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Al culmine operazioni, sentito il Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, questo ha disposto la detenzione di entrambi gli arrestati, presso il carcere di Montacuto dove tutt’ora si trovano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.