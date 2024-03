Ancona, dopo una lite con il fidanzato, e ubriaca, lancia oggetti dalla finestra: interviene la polizia

ANCONA – Nella serata di ieri, 19 marzo, i poliziotti sono intervenuti in via Vanvitelli dove veniva segnalata una donna che, da una finestra, gettava degli oggetti.

Il richiedente allertava la polizia in quanto si accorgeva di una donna che, da una finestra di una struttura ricettiva, lanciava degli oggetti, alcuni dei quali colpivano delle auto in sosta. Giunti sul posto i poliziotti notavano la presenza in strada di cocci di vetro, ceramica e altro materiale rotto. Recuperate le chiavi della struttura ricettiva gli operatori accedevano all’interno della stanza dove trovavano una donna, distesa sul letto in stato di incoscienza e la stanza a soqquadro. Verosimilmente la donna era in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Dopo qualche minuto la donna riprendeva conoscenza e riferiva agli operatori di aver avuto una lite con il suo fidanzato e di aver successivamente reagito in maniera furiosa. Il fidanzato non era presente sul luogo in quel momento.

Vista la situazione i poliziotti allertavano personale sanitario che, una volta giunto sul posto, la trasportava all’ospedale per le cure del caso.