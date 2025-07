Ancona, controlli al Piano: un arresto e due persone denunciate

ANCONA – Proseguono i controlli ad “Alto Impatto” disposti dal questore Capocasa d’intesa con la Prefettura, soprattutto nella zona del Piano. Durante la giornata di ieri (22 luglio), unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, i poliziotti hanno effettuato un servizio ad Alto Impatto mediante pattuglie appiedate e mirati posti di controllo. Il bilancio è di un arresto e di due denunciati; le persone identificatore sono state 116 ed i veicoli 96.

In particolare, nei pressi di via della Montagnola, durante un posto di controllo i poliziotti fermavano un’autovettura con a bordo un uomo che da subito appariva agitato. Dai controlli effettuati emergeva che l’uomo – di origine rumena di circa 40 anni – aveva a suo carico un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di circa un anno di reclusione per reati contro la Pubblica Amministrazione emesso dall’A.G. di Ancona. L’uomo veniva condotto in Questura e da qui, all’esito delle formalità di rito, veniva condotto in carcere.

Inoltre, una donna – di origine rumena di circa 40 anni – veniva denunciata per ubriachezza, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale a seguito di un intervento in piazza D’Armi per la segnalazione della presenza di persone moleste. I poliziotti al loro arrivo riscontravano la presenza di un gruppetto di persone che, al loro arrivo, volontariamente si allontanavano senza arrecare disturbo. La donna invece, alla vista della polizia, iniziava ad inveire contro gli operatori, con offese ed insulti. Invitata a mantenere la calma, la stessa, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, dava in escandescenze. Condotta in via Gervasoni la stessa veniva denunciata all’A.G.

Infine, in via Giordano Bruno, un uomo – somalo di circa 25 anni – veniva denunciato per il possesso di circa un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultato all’interno del marsupio che indossava.