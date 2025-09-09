Ancona: controllato in piazza Cavour, rifiuta di esibire i documenti. Denunciato marocchino

ANCONA – Nella mattina di ieri lunedì 8 settembre, durante il servizio di controllo del territorio, in Piazza Cavour, una volante della Polizia di Stato della Questura di Ancona, ha proceduto al controllo di un uomo di origini marocchine poco più che venticinquenne.
Tuttavia, il giovane si mostrava riluttante al controllo, dando in escandescenze e mostrando un atteggiamento molesto ed aggressivo nei confronti degli operatori.
Successivamente l’uomo esibiva un passaporto ordinario rilasciato dalle Autorità del Marocco, ma non forniva un valido titolo di soggiorno che attestasse la sua condizione di regolarità sul territorio nazionale.
Alla richiesta di fornire un valido documento, l’uomo prendeva a profferire frasi ingiuriose e irrispettose all’indirizzo dei poliziotti.
Tenuto conto del suo atteggiamento e dovendo effettuare controlli più approfonditi, l’uomo veniva invitato a seguire gli operatori presso la Questura. Una volta giunti presso gli Uffici di via Gervasoni l’uomo riprendeva con atteggiamento molesto a pronunciare frasi offensive nei confronti dei poliziotti, pertanto veniva denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e per per non aver ottemperato all’obbligo di esibire un documento previsto in quanto straniero.