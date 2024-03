Ancona, colpito da un pugno durante un diverbio: i poliziotti rintracciano i presunti aggressori

L'episodio sarebbe avvenuto al Viale della Vittoria, nei pressi di un bar. La persona colpita è stata portata in ospedale

ANCONA – Durante la notte, intorno alle 2, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un bar di viale della Vittoria dove era stata segnalata una presunta aggressione ai danni una persona. Giunti sul posto gli operatori hanno riscontrato la presenza di diverse persone, tutti straniere, tra i 20 ed i 24 anni, studenti universitari in Erasmus ad Ancona.

I poliziotti hanno identificato tutti i presenti. Il soggetto aggredito ha riferito di essere stato colpito con violenza al volto da un pugno a seguito di un diverbio con alcuni giovani lì presenti. L’aggredito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre i poliziotti si sono messi alla ricerca degli altri.

Poco dopo hanno rintracciato i presunti aggressori e li hanno condotti in Questura per gli accertamenti del caso. Alla richiesta di esibire un valido documento di identità, i soggetti hanno detto di esserne sprovvisti e, per questo, sono stati denunciati. Nelle prossime ore il Questore valuterà l’emissione di eventuali misure di prevenzione nei confronti dei giovani.