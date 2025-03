Ancona, in casa hashish e materiale per il confezionamento: denunciato spacciatore

Gli operatori della Squadra Volante della Questura di Ancona, sono intervenuti in via Flaminia per un intervento di disturbo della quiete. Poi il controllo nell'abitazione

ANCONA – La scorsa notte, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Ancona, sono intervenuti in via Flaminia per un intervento di disturbo della quiete. I poliziotti, nel recarsi all’abitazione segnalata, sul pianerottolo, davanti la porta d’ingresso, immediatamente percepivano un forte odore acre, tipico della combustione di sostanza stupefacente tipo hashish. All’interno dell’abitazione riscontravano la presenza di quattro uomini di cittadinanza straniera, uno di 70 anni, di 48 e due giovani 28 anni, tutti regolarmente residenti in questo capoluogo. Nella camera da letto ad uso esclusivo di uno dei due giovani, sul comodino i poliziotti trovavano un bilancino di precisione, un coltello a serramanico ancora sporco di sostanza stupefacente ed un pezzo di hashish, di circa 10,5 grammi, avvolto in un ritaglio di cellophane dentro una confezione vuota di patatine. Inoltre, all’interno del suo zaino, tra gli indumenti, rinvenivano altro hashish, del peso complessivo di circa 5 grammi, già suddiviso in 4 piccole dosi e già confezionate, e altro materiale utile al confezionamento.

In considerazione di quanto rinvenuto il giovane straniero veniva condotto negli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti. A suo carico si evidenziavano diversi precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Risultava anche destinatario del divieto di accesso ai locali pubblici presenti nel centro cittadino, misura di prevenzione emessa dal Questore di Ancona nel gennaio scorso.

Alla luce di quanto riscontrato, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ex art. 73 D.P.R. 309/90 per l’attività di spaccio di sostanza stupefacente.