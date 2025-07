Ancona, in casa cocaina e Lsd: nei guai spacciatore

ANCONA – Questa notte la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, italiano di circa 30 anni, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Il fatto

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, in zona Baraccola, un equipaggio della squadra Volanti della Questura di Ancona procedeva al controllo dell’uomo. Questi, che sin da subito appariva molto agitato, improvvisamente effettuava uno scatto repentino nel tentativo di darsi alla fuga, ma veniva bloccato dagli operatori.

Dopo averli spintonati ripetutamente cercando di divincolarsi per aprirsi un varco, non riuscendo nel suo intento, l’uomo introduceva la mano destra nella tasca dei pantaloni ed estraeva qualcosa che lanciava verso la sede stradale. L’oggetto, recuperato subito dopo, risultava essere un ritaglio di plastica trasparente contenente un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 6.89 grammi.



Il controllo veniva esteso anche all’abitazione dell’uomo già noto agli Uffici di Via Gervasoni e all’interno, nella camera in uso esclusivo all’uomo, dentro un cassetto di un mobile, venivano rinvenuti due sacchetti in plastica trasparente, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, rispettivamente del peso di 149,86 grammi e 89,23 grammi.



Sulla scrivania della stanza veniva anche riscontrata la presenza di residui di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di materiali e oggetti comunemente utilizzati per il taglio e il confezionamento di dosi, quali ritagli di cellophane trasparente e ritagli di plastica.



In particolare, i poliziotti rinvenivano anche un bilancino di precisione completo di batterie e perfettamente funzionante, due coltelli da cucina e un paio di forbici con le lame intrise di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Sul piano della stessa scrivania veniva pure rinvenuto denaro contante per un totale di 90 euro in banconote di piccolo taglio, alcune delle quali arrotolate singolarmente, denaro presumibilmente provento dell’attività illecita.

All’interno di un piccolo barattolo di vetro venivano ulteriormente trovati 6 francobolli sublinguali imbevuti di sostanza stupefacente del tipo Lsd, del peso di grammi 0,15, e raffiguranti l’immagine di un personaggio del videogioco “Super Mario”.



All’interno del garage invece gli operatori rinvenivano, sul piano di un tavolo, altra sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 1,17 grammi, un bilancino di precisione completo di batterie e perfettamente funzionante, nonché denaro contante, in banconote da 50 e 100 euro, per un totale di 150 euro.

I poliziotti repertavano debitamente e sequestravano la sostanza stupefacente, oltre al materiale e agli oggetti utilizzati per il confezionamento degli stupefacenti, e al denaro contante in quanto provento dell’attività illecita.

L’uomo veniva tratto in arresto per il reato previsto dall’art. 73 D.P.R. 309/90 e, su disposizione dell’A.G., sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

Per lui immediata è scattata anche la misura di prevenzione dell’Avviso Orale del Questore poichè l’uomo era già stato arrestato per analoghi fatti nel 2020 e nel 2023, oltre ad avere ulteriori altri precedenti. Dopo la notifica della misura di prevenzione personale l’uomo è stato ammonito e se dovesse perdurare la sua posizione potrebbe aggravarsi con ulteriori misure più stringenti.