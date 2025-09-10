Ancona, in carcere per droga e violenza a pubblico ufficiale: rimpatriato 60enne

ANCONA – La Polizia di Stato della Questura di Ancona ha rimpatriato un cittadino tunisino 60enne, irregolare sul Territorio Nazionale.
L’uomo si trovava recluso nella casa circondariale di Ancona, dove scontava una pena di 4 anni e 4 mesi, a seguito di una condanna per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale.
Dopo essere stato prelevato dall’istituto penitenziario, grazie alla collaborazione degli operatori della Polizia Penitenziaria, l’uomo è stato condotto nello scalo aereo di Roma Fiumicino, da dove è partito alla volta di Tunisi, scortato da un dispositivo composto da quattro operatori.
«L’importante operazione svolta dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha consentito di allontanare materialmente dal territorio un soggetto considerato destabilizzante per l’ordine e la sicurezza pubblica di questa Provincia», spiega la Polizia.
Salgono così a 43 i rimpatri portati a termine dalla Questura dorica dall’inizio dell’anno.