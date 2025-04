Ancona, botte e minacce per i soldi: scatta il Daspo urbano per 4 giovani dopo una rapina

ANCONA – Il questore di Ancona ha emesso a carico di quattro giovani la misura di prevenzione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane a seguito di una rapina commessa circa un mese fa nel centro di Ancona. Il fatto si era verificato nei pressi di piazza Pertini ed aveva visto coinvolti, come vittime, altri due giovanissimi che erano stati minacciati, percossi e costretti a consegnare i portafogli con all’interno del denaro contante.

Nei confronti dei tre giovani autori – tre italiani ed uno albanese – il Questore ha emesso quattro misure di prevenzione con le quali ha vietato per tre anni l’accesso e lo stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici compresi tra corso Stamira, via Marsala, via Palestro, via Simeoni e via San Martino. L’eventuale trasgressione della misura di prevenzione costituirebbe autonomo reato.

L’episodio, spiegano le forze dell’ordine, «ha rappresentato un caso isolato ed estemporaneo ed i colpevoli sono stati tutti, in breve tempo, identificati dalla Polizia di Stato. Dal 2022, infatti, non si registrano episodi criminali legati ad aggregazioni giovanili. Ciò grazie anche ad un’assidua attività di prevenzione che la Polizia di Stato ha messo in campo nel centro cittadino e che contribuisce tutt’ora, soprattutto nel weekend ed unitamente alla Polizia Locale, al monitoraggio delle fasce giovanili a rischio».