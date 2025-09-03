In arresto due soggetti appena maggiorenni, uno italiano e l’altro di origini extracomunitarie, trovati in possesso di 11 chili di hashish, 113 grammi di marijuana e 111 grammi di cocaina

ANCONA La Polizia di Stato della Questura di Ancona ha concluso un’importante attività nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, intensificati su disposizione del Questore Capocasa.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 1° settembre, nel corso dei servizi di controllo del territorio, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto due soggetti appena maggiorenni, uno italiano e l’altro di origini extracomunitarie, perché trovati in possesso di 11 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, 113 grammi di marijuana e 111 grammi di cocaina.

Ancona, auto in corsa verso il centro: a bordo oltre 11 chili di stupefacenti, due arrestati

I due soggetti erano stati visti percorrere le strade che conducono al centro di Ancona, destreggiandosi tra le corsie ed effettuando manovre a velocità sostenuta. Per tale motivo, i poliziotti decidevano di controllare l’autovettura condotta dai giovani, che risultava essere stata presa a noleggio.

Il controllo dell’abitacolo permetteva di rinvenire nei sedili posteriori una busta termosaldata contenente marijuana e nel portabagagli un grande scatolone contenente 111 panetti di hashish e un’altra busta contenente cocaina. Le perquisizioni personali, inoltre, consentivano di recuperare anche 4000 euro in contanti.

I due soggetti, di cui uno incensurato e l’altro con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, sono stati associati alla Casa Circondariale di Montacuto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.