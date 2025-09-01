Ancona, addio ad Andrea Bruglia: una folla commossa al Sacro Cuore

ANCONA – Una folla commossa ha accolto stamattina il feretro di Andrea Bruglia alla chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta, per l’ultimo saluto al velista tragicamente scomparso pochi giorni fa. Una sentita cerimonia alla quale ha partecipato davvero tanta gente: al completo i posti a sedere, molte persone in piedi a seguire la cerimonia funebre, a testimonianza della popolarità dello sportivo e della sua famiglia. Presente in prima fila, tra i singhiozzi, la moglie Anna, in silenzio nello sgomento del momento i figli Alessandro e Arianna, come pure la sorella Franca, in mezzo a tanti amici e parenti giunti a confortarli e a quanti si sono voluti stringere intorno ad Andrea Bruglia e alla sua famiglia: numerosissimi i velisti, numerosi anche i rappresentanti della sanità, con cui il defunto aveva grande familiarità, visto che era titolare di una società attiva nel settore delle forniture di dispositivi medici per strutture sanitarie. Presente, tra gli altri, anche l’assessore Daniele Berardinelli. Al termine della cerimonia la salma è stata tumulata nel cimitero di Tavernelle.

Andrea Bruglia era scomparso giovedì scorso, 28 agosto, a causa di un tragico incidente in mare: la sua imbarcazione a vela che tornava dalla Croazia in una giornata di forte Scirocco, dopo essere arrivata in prossimità della diga di fronte al porto turistico di Marina Dorica, è stata teatro di un episodio tanto sfortunato quanto fatale: il velista, in barca con il figlio Alessandro e con altri tre ospiti, infatti, è stato colpito violentemente alla testa dal boma, un colpo che lo ha scaraventato in acqua probabilmente già privo di sensi. Il figlio Alessandro ha recuperato un salvagente e s’è gettato in mare cercando di salvare il padre. Ma dopo averlo raggiunto e aver notato che aveva perso i sensi, e dopo aver richiamato l’imbarcazione per i soccorsi, la stessa imbarcazione procedendo a ritroso ha finito per risucchiare il corpo, probabilmente già senza vita, del povero Bruglia, decretandone definitivamente la morte. Inutili i tentativi di soccorso della Guardia Costiera, che ha prontamente raggiunto il mezzo, né l’attesa a terra, sulla banchina 1 del porto dorico, delle ambulanze di Croce Rossa, Croce Gialla e l’automedica del 118. Un episodio incredibile, come hanno commentato alcuni velisti di Marina Dorica, molto amici dello sportivo tanto esperto quanto sfortunato, nelle ore e nei giorni successivi all’incidente. Una fatalità che il povero Andrea Bruglia ha pagato con la vita.