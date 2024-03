Ancona, accoltellato alla stazione di servizio: è gravissimo

ANCONA – Disteso in una pozza di sangue davanti al benzinaio di via Albertini. Giallo alla zona industriale Baraccola di Ancona.

Choc in città per un uomo di 51 anni (classe ’72) trovato a terra stanotte (intorno alle 3) con delle ferite al collo. Pare sia stato colpito con due coltellate, di cui una abbastanza penetrante. Sul posto, alla Baraccola, i carabinieri, l’automedica del 118 e un mezzo della Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana.

Stando a quanto trapela, si tratterebbe di un italiano, probabilmente il gestore di una delle due pompe di benzina di via Albertini, o del bar all’interno

Sulla vicenda, da parte degli inquirenti, vige il massimo riserbo. Sono in corso le indagini. Il 51enne è stato trasportato in codice rosso, a sirene spiegate, all ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sarebbero apparse subito gravissime tanto da sottoporlo nell’immediato ad intervento chirurgico. Tuttavia, l’uomo sarebbe rimasto sempre cosciente, le coltellate non avrebbero raggiunto l’arteria.

Pare abbia riferito di essere stato aggredito da due uomini di presunta origine straniera.