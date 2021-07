Ancona, 47enne tunisino denunciato per spaccio e accompagnato al centro rimpatri di Milano

ANCONA – Un tunisino di 47 anni è stato denunciato dai poliziotti della Questura di Ancona per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso ieri sera dai poliziotti delle Volanti in largo Curiel, nel corso di un servizio di controllo di alcune aree cittadine come il parco Pacifico Ricci, largo Sarnano e zone limitrofe, per contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 47enne si aggirava con fare sospetto e alla vista della Volante ha provato a dileguarsi, ma senza successo perché gli agenti lo hanno fermato. Dopo gli accertamenti di rito, il tunisino è stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è infatti stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish. Oltre alla denuncia il 47enne è stato accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano, per inosservanza sulle norme dell’immigrazione.