Ancona: 14 automobilisti sorpresi al volante sotto l’effetto di alcol e droga

A Senigallia cinque automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre a Jesi sono stati in 9. Di questi, 4 erano sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi.

ANCONA – Quattordici automobilisti controllati e sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. I controlli sono stati eseguiti nel corso delle ultime settimane dai carabinieri della Provincia di Ancona, non solo nell’ambito di servizi preventivi ma anche durante i rilievi di incidenti stradali.



A Senigallia sono stati 5 gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Uno di questi addirittura non aveva mai conseguito la patente di guida. In 3 casi i livelli del tasso alcolemico riscontrato superavano di gran lunga la soglia più grave di 1,5 grammi/litro. I controlli hanno riguardato principalmente l’arco orario notturno e in un caso, un automobilista coinvolto in un sinistro stradale -per fortuna senza feriti- è risultato avere un livello di alcolemia quasi 4 volte superiore al limite massimo consentito. Un conducente è stato inoltre trovato in possesso, all’interno dell’abitacolo, di alcune dosi di cocaina, venendo quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore. Gli è stata ritirata la patente.

I carabinieri durante i controlli a Jesi



Analoga la situazione a Jesi, dove i carabinieri – equipaggiati anche con i test precursori per accertare l’utilizzo di stupefacenti al volante – hanno sorpreso ben 9 automobilisti sotto l’effetto di alcol e droga. Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Di questi ben 4 sono stati riscontrati sotto l’effetto di cocaina o di cannabinoidi. In 3 dei 5 casi di automobilisti ubriachi, la concentrazione di alcol nel sangue ha superato di molto la soglia massima. In due episodi, inoltre, l’accertamento è stato svolto a seguito di sinistri stradali che, solo per un caso fortuito, non hanno coinvolto terze persone.



I carabinieri del comando Provinciale di Ancona sono impegnati sul tema della prevenzione, poiché è necessario far comprendere che ad oggi, a livello globale, la distrazione, in particolare quella indotta dall’utilizzo di alcol e droghe, costituisce la principale causa degli incidenti stradali con esito mortale. La presenza in strada dei carabinieri, pertanto, vuole proprio rappresentare uno strumento per prevenire e dissuadere da queste condotte di guida, con l’intento di per ridurre radicalmente i fenomeni di incidentalità letale.