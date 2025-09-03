Agugliano, Nicola Difino è il nuovo comandante della Stazione dei carabinieri

Difino, originario di Rutigliano nel Barese, classe 1985, è sposato e ha due figli ed è laureato in Servizi Giuridici-Criminologia

ANCONA – Il maresciallo ordinario Nicola Difino ha assunto il comando della Stazione di Agugliano (AN), subentrando, così, nel comando, al maresciallo capo Mauro D’Amore, trasferito alla Stazione di Monte San Vito in provincia di Ancona, come Comandante. Difino, originario di Rutigliano nel Barese, classe 1985, è sposato e ha 2 figli ed è laureato in Servizi Giuridici – Criminologia.

Dopo una breve esperienza nell’Esercito, si è arruolato nell’Arma come Carabiniere nel 2006 e, dopo il corso alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, è stato destinato alla Stazione di Chiaravalle, incarico che lo ha visto distinguersi nella polizia giudiziaria e che lo ha portato a fare servizio, per quasi tre anni, alla Sezione Anticrimine del R.O.S. di Ancona, per poi vincere il concorso come Allievo Maresciallo.

Alla fine del Corso alla Scuola Marescialli e Brigadieri – 2° Reggimento di Velletri, nel luglio 2018, è stato destinato alla Tenenza di Falconara Marittima, incarico mantenuto fino al 2022. Dopo tre anni trascorsi al Comando Legione Carabinieri di Ancona, fa adesso ritorno alla Stazione come Comandante, con responsabilità diretta sui comuni di Agugliano e Polverigi.

Un prestigioso incarico di comando che premia le qualità professionali manifestate dal Maresciallo Difino nella precedente esperienza, connotata da incarichi eterogenei, nei quali ha saputo farsi apprezzare per competenza e attaccamento all’Arma.

Al maresciallo Difino e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri del Comando Provinciale di Ancona e della Compagnia di Osimo.