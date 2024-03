Croce verde di Castelfidardo in lutto, è scomparso Samuele Saracini

CASTELFIDARDO – La sua dipartita ha gettato nello sconforto più profondo Castelfidardo. È morto stamattina (15 marzo) a 53 anni Samuele Saracini, padre di famiglia e storico membro della Croce verde cittadina. «Oggi la Croce Verde ha subito una grossa, importante, pesante e prematura perdita. Il nostro amico, socio, autista, milite, centralinista, accompagnatore, lavoratore, Samuele. Grazie per quello che sei stato e per quello che ci hai dato, non ti dimenticheremo mai. Sarací veglia su di noi volontari e su tutta la tua famiglia perché sappiamo che anche questo ti verrà benissimo. Buon viaggio. Il direttivo e tutta la tua Croce Verde», scrivono in un messaggio i soccorritori. Tutta la città si stringe nell’abbraccio alla compagna Laura e ai figli Martina, Jessica, Matteo, Chiara e Alessio. La salma è visibile da domani mattina (sabato 16) nella casa del commiato Alba nova delle onoranze Virgini. Il funerale si celebra lunedì 18 alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agostino. Un ultimo dono quello di non lasciare fiori ma opere di bene devolute proprio alla Croce verde.

Samuele Saracini