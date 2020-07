Croce Gialla di Ancona in versione tech: arriva il pos portatile

ANCONA – «La Croce Gialla di Ancona gode di ottima salute, i bilanci sono in regola grazie alla politica del risparmio portata avanti da questo consiglio di amministrazione, ma non per questo possiamo permetterci certi lussi né tanto meno fare il passo più lungo della gamba». A parlare, in occasione dell’annuale assemblea dei soci, tenutasi venerdì 3 luglio nei locali di via Ragusa, è Alberto Caporalini, presidente della Croce Gialla di Ancona, che ha poi aggiunto: «Il bilancio del 2019 in qualche maniera si andrà a legare a quello dell’anno corrente, dove anche la Croce Gialla si è ritrovata a fare i conti con il Covid-19. Se lo scorso anno abbiamo avuto, anche per la serietà dei servizi offerti, un incremento all’assistenza alle manifestazioni sportive e non solo, nel 2020 ci sarà un sensibile calo. Stesso discorso per quello che riguarda una certa tipologia di servizi. Nonostante ciò bisogna andare avanti e pensare al futuro».

E poi uno sguardo su un’imminente novità: «Nel giro di qualche giorno i nostri automezzi saranno dotati di pos portatile, cosa che darà modo alle persone di effettuare donazioni senza ricorrere al contante – dice Caporalini -. Quello che ci preoccupa, ma non per questo ci tiriamo indietro, è l’arrivo di terzi soggetti, ditte private a tutti gli effetti, che si stanno affacciando nell’ambito del trasporto sanitario. La cosa era già avvenuta in passato ma questo deve essere un monito anche per chi fa certe scelte: basta guardare quello che sta accadendo nel nord della regione».

L’assemblea è stata aperta da un minuto di raccoglimento per i soci scomparsi, con lo stesso Caporalini che ha ringraziato volontari e dipendenti per quanto fatto durante il periodo della pandemia legata al Covid-19.

Nell’anno in cui si festeggia il 120° anniversario della fondazione, la Croce Gialla conferma i 37 mezzi a disposizione, ovvero 18 ambulanze e 19 automezzi, per lo più taxi sanitari dove nel 2019 si è registrato un incremento in fatto di servizi.

A questo parco automezzi si deve aggiungere un’ambulanza d’epoca e altri due mezzi di soccorso al momento non utilizzati.

Nel 2019 l’associazione ha percorso complessivamente 455.488 chilometri con un costo medio di 0,16 euro a chilometro per i carburanti. Tra le voci che hanno fatto registrare un trend positivo le donazioni fatte dagli anconetani, in modo particolare quelle legate al 5X1000: sono entrate che hanno permesso negli ultimi anni di acquistare tre ambulanze, attive nel servizio di 118.