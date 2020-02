Ancona, alla Croce Gialla un incontro sul Kenya e sui medici italiani volontari

ANCONA – Un’esperienza di tre settimane in un ospedale del Kenya, la vita nella baraccopoli di Nairobi, l’impegno dei medici italiani volontari per far fronte alle tante emergenze del territorio. Di questo ed altro ancora si parlerà lunedì 17 febbraio, dalle ore 21, nei locali della Croce Gialla di Ancona (in via Ragusa), alternando anche immagini e diapositive.

Un incontro pubblico aperto a tutti che vedrà la partecipazione del giornalista anconetano Stefano Pagliarini, appena rientrato dal Kenya. Per tre settimane Pagliarini è stato in Kenya, presso l’ospedale North Kinandop Catholic a 120 km dalla capitale Nairobi, al seguito di un gruppo di medici tutti volontari. Ha seguito sul campo il lavoro portato avanti da questi medici specializzati in urologia e guidati dal professor Bruno Frea, già direttore della scuola di Urologia a Torino. Un reportage a 360 gradi.

Pagliarini ha anche fotografato la zona desertica del lago Turkana, ai confini con l’Etiopia, come pure le favelas di Nairobi, dove la vita è una scommessa quotidiana. La serata alla Croce Gialla sarà anche l’occasione per parlare di una sorta di comune sociale che vive attorno all’ospedale Nort Kinandop.