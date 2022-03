Croce Gialla Ancona, un nuovo episodio della storia tra Stamura ed Ettore – VIDEO

ANCONA – Ancora un video per la Croce Gialla di Ancona per promuovere il 5×1000. Prosegue infatti la storia, tra gag e battute, che coinvolge Stamura, la bidella del Pinocchio, e Ettore. Torna il duo Fraboni-Budano. Questa volta, la donna ha chiamato per la seconda volta la Croce Gialla di Ancona e al telefono per la seconda volta consecutiva ha trovato Ettore che è riuscita a calmarla. In rete dunque il secondo ed esilarante video promozione della Croce Gialla di Ancona per quello che riguarda le donazioni legate al 5×1000.

Un video divertente come il primo della serie pubblicato ad inizio mese di marzo con il sospetto che tra Stamura bidella del Pinocchio in realtà promessa sposa ad un noto virologo e il buon Ettore forse potrebbe nascere qualcosa di veramente importante…