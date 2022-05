Croce Gialla Ancona, è tempo dell’assemblea dei soci

ANCONA- Torna come ogni anno l’appuntamento con l’Assemblea Ordinaria della Croce Gialla Odv di Ancona, che si terrà in prima convocazione il giorno 27 maggio 2022 alle ore 16 e in seconda convocazione il giorno sabato 28 maggio alle ore 15 presso la sede di Ancona, Via Ragusa 18 con il seguente. Un’Assemblea che vede all’ordine del giorno la nomina del Presidente e Segretario di Assemblea, relazione morale del Presidente, la presentazione della relazione del Collegio Sindacale, la discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e le relazioni conseguenti, la discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2022, l’approvazione del Bilancio Sociale 2021 e infine la nomina della Commissione elettorale.



Come tutti gli anni la documentazione relativa ai punti n. 3, 4 e 5 all’ordine del giorno è presente presso la sede sociale a disposizione dei soci che potranno ritirarne copia. Chi desiderasse riceverla per email è pregato di informare la Segreteria del suo indirizzo di posta elettronica. Per partecipare all’Assemblea con diritto al voto, occorre essere in regola con il pagamento delle quote sociali che potranno regolarizzare anche il giorno dell’Assemblea. I soci sono pregati di segnalare qualsiasi variazione inerente i dati personali per aggiornare archivio dell’associazione.