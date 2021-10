Croce Gialla di Ancona: ecco il nuovo look per la stagione invernale

ANCONA – Nuovo look per il personale della Croce Gialla di Ancona che in questi giorni ha iniziato a ritirare pile felpati e in cotone che sono stati ordinati grazie ai proventi ricavati dalla vendita del libro “30 anni in bitonale”, scritto da Claudio Comirato. All’associazione sono stati consegnati 230 capi di abbigliamento in cui oltre allo stemma della Croce Gialla è riportato il logo del libro proprio per ricordare questa iniziativa. Nella parte posteriore lato spalla è riportata la dicitura “ Soccorritore”.

Il libro era stato presentato nel mese di giugno e stampato in 300 copie andate poi vendute nel giro di pochi giorni.