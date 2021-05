Croce gialla di Ancona, due preziose donazioni per il soccorso

L'associazione di pubblica assistenza ha ricevuto quattro sedute per la sala di attesa e un saturimetro per i mezzi di servizio. La soddisfazione dei volontari

ANCONA – Due donazioni per la Croce Gialla di Ancona. Settimana all’insegna della solidarietà per l’associazione di pubblica assistenza. L’avvocato Jacopo Montanari ha infatti donato quattro sedie collocate all’ingresso della sede, proprio di fronte agli uffici della segreteria e della sala operativa. Un regalo particolarmente gradito. Un gruppo di amici ha invece donato alla Croce gialla di Ancona un saturimetro, strumento in dotazione ai mezzi di soccorso, dispositivo in grado di stabilire la percentuale di ossigeno presente nel sangue e la frequenza cardiaca. Saturimetro che è stato donato in memoria di Adino Marini con tanto di targhetta applicata allo strumento.