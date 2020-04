Croce Gialla, via alla consegna dei farmaci a domicilio. E arrivano due sanificatori

ANCONA – Anconetani popolo generoso: la Croce Gialla ha inaugurato il servizio di consegna farmaci a domicilio, grazie ad una vettura acquistata grazie ai fondi donati dai cittadini in questi giorni di emergenza Coronavirus.

Si tratta di un servizio totalmente gratuito, rivolto solo ed esclusivamente a quelle persone che hanno difficoltà motorie e che devono recarsi in farmacia. Per avere informazioni o per prenotare occorre chiamare il centralino della Croce Gialla 071/50151.

I due sanificatori per ambienti donati dalla Delta Investigazioni&Sicurezza

I gesti di solidarietà non si fermano con i farmaci. In questi giorni la Delta Investigazioni&Sicurezza ha donato all’associazione Croce Gialla di Ancona due sanificatori per ambienti. Un regalo particolarmente gradito dai volontari per il semplice fatto che questi apparecchi verranno utilizzati per sanificare sia i mezzi dell’associazione che i locali. Donazioni che sono arrivate anche dalla Bontà del Borgo in via Rodi, dal Comitato Manifestazioni Varanesi e dalla Govinda Yoga Sangha.