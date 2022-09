Croce azzurra di Sirolo, appello per una nuova ambulanza

SIROLO – La Riviera del Conero soffre la mancanza di mezzi di soccorso. Un problema più volte lamentato dalle pubbliche assistenze, tanto che la Croce azzurra di Sirolo oggi lancia un appello: «Se pensiamo a quante volte, nella nostra vita, ci troviamo ad aver bisogno degli altri, o al fatto che a soccorrerci, quando ne abbiamo urgente bisogno, non sono dei numeri, il 112, ma sono delle persone che dedicano il proprio tempo al prossimo, allora forse possiamo chiederci come rimboccarci le maniche. Nessuno, da solo, può cambiare del tutto le cose: ma ognuno può fare la sua parte, e così contribuire, in modo determinante, a farle andare almeno in modo migliore di come stiano andando. Noi, ad esempio, abbiamo urgente bisogno, per legge, di un nuovo mezzo di soccorso volto a garantire il servizio territoriale del 112».

La necessità è impellente: «Un’ambulanza ben attrezzata può arrivare a costare come una supercar quindi è facile capire che il piccolo, volontario contributo che ciascuno vorrà dare sarà, unito a quello di tutti gli altri, decisivo nel permettere il raggiungimento di questo grande risultato. Ottenere una nuova ambulanza, infatti, sarebbe un grande risultato per tutti quanti, sul territorio, potranno averne bisogno. Per donazioni: conto corrente postale 12186623 o Iban bancario IT59W0854937620000000001643».