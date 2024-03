Ancona, la CRI dona agli Scout e rinnova il sito: «Così sarà più facile stare al vostro fianco»

ANCONA – Sorpresa, è finalmente online il nuovo sito della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona. Il sito web ufficiale dell’OdV (organizzazione di volontariato, ndr) anconetana è stato completamente rinnovato nella forma e in particolar modo nei contenuti, mentre il layout grafico richiama l’identità visiva della CRI.

È stato il presidente dorico, Gianni Barca, che ha voluto fortemente tornare sul web investendo nei social e optando dunque per il dominio www.criancona.org. Il presidente della CRI Ancona esprime «soddisfazione per il lavoro compiuto. Il sito – sottolinea – è trasparente, intuitivo e dall’interfaccia friendly. Sono felice di annunciare che il Comitato di Croce Rossa di Ancona è ufficialmente online con il nuovo sito web. Visitate le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e per scoprire come potere contribuire alla nostra missione di soccorso e solidarietà. Grazie per il vostro sostegno».

La Croce Rossa in uno dei suoi interventi

Pensato per rendere più efficace e immediata la comunicazione delle attività e dei servizi offerti alla popolazione, presenta diverse sezioni: ˊVolontariˊ, ˊCorsi di formazioneˊ, ˊRichiedi trasportiˊ. Ideale per rendere più agevola la navigazione degli utenti, rendendo facilmente reperibili le informazioni di cui potrebbe avere necessità.

Dal punto di vista dei contenuti multimediali, è da segnalare la presenza della sezione Gallery, dove verranno regolarmente aggiunti i contenuti delle recenti iniziative e attività. Una parte utile anche a giornalisti e uffici stampa per avere materiale d’archivio sempre aggiornato.

Infine, per chi fosse interessato a dare il proprio supporto, si ha accesso, tramite apposite pagine del sito, a diverse tipologie di donazione: dall’ambito sociale alla donazione generica. Per scoprire le altre possibili modalità, si può consultare la sezione Sostienici.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, il Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana ha donato al gruppo Scout Agesci Falconara 3 sei scatoloni 50 tute di autoprotezione ciascuno. Una sinergia, quella tra la CRI e gli Scout, che prosegue e si rinnova. Proprio come il nuovo sito Internet.