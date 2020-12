Covid, un caso positivo tra la Polizia locale di Ancona

ANCONA – Un agente della polizia locale di Ancona è risultato positivo al Covid-19 e sono stati sanificati il suo ufficio e quelli adiacenti. Lo ha annunciato oggi il sindaco Valeria Mancinelli, durante la seduta del consiglio comunale, rispondendo a un’interrogazione della consigliera Daniela Diomedi (M5S).

«Attualmente – ha chiarito il sindaco – tutto il personale appartenente al Corpo della Polizia locale ha effettuato il tampone rapido presso le strutture convenzionate con il Comune. Dopo il primo giro di tamponi gli agenti sono risultati tutti negativi, ad eccezione di un addetto che è risultato positivo. Lavorando da solo in un ufficio e, non avendo avuto contatti con il pubblico, né in maniera continuativa con altri colleghi, non si sono verificate criticità particolari all’interno del Comando».

Valeria Mancinelli

«È comunque già iniziata la procedura per il secondo tampone, che terminerà questa settimana. Inoltre – ha continuato la Mancinelli – la Comandante della Polizia locale ha richiesto la sanificazione dell’ufficio interessato e di quelli adiacenti, che è stata già eseguita dalla ditta preposta».

Il primo cittadino di Ancona ha assicurato anche che «sottoponiamo periodicamente, con una cadenza di due o tre settimane, tutto il personale comunale al tampone rapido. È un percorso che abbiamo iniziato da circa un mese ed è ulteriormente cautelativo rispetto al protocollo sanitario nazionale che prevede di sottoporre al tampone solo le persone che abbiano avuto contatti stretti con positivi».

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, il sindaco ha assicurato che «vengono consegnati con cadenza settimanale al personale in servizio, già da marzo. Anche i veicoli vengono sanificati settimanalmente».