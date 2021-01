ANCONA – È già trascorso un anno dalla comparsa di un nuovo virus Sars-Cov2, e di quasi 100 milioni di casi al mondo e 2,5 di casi in Italia di Covid 19. Un anno tormentato, con conseguenze sulla salute e non solo, fuori da ogni possibile immaginazione: se ne parlerà con grandi esperti, a disposizione dei cittadini venerdì 29 gennaio alle ore 21.

Organizzato dall’Associazione Pasteur-ODV e Comitato per l’Ambiente & salute, l’incontro – sulla piattaforma Teams – vedrà la partecipazione di Dino Latini, Presidente del Consiglio Regionale, e si discuteranno i numeri della pandemia. Presente anche il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, riferimento nazionale, medico oggi riconosciuto tra gli esperti più autorevoli di ricerca e sanità del nostro Paese, grazie a competenze trasversali che interessano tutti i livelli del sistema sanitario; coordinatore scientifico dei programmi istituzionali della Fondazione GIMBE, editorialista del Sole 24 Ore Sanità.

Si parlerà delle novità terapeutiche e la situazione dei pazienti ospedalizzati per Covid 19 con il prof. Andrea Giacometti, direttore della Clinica Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona, da mesi in prima linea per tale malattia.

Nella discussione si tratterà anche il tema vaccini contro il Covid 19 e si illustrerà la gestione sul territorio del Covid 19, con il presidente dell’Ordine dei Medici di Ancona e medico di medicina generale Fulvio Borromei.

A coordinare l’incontro la dottoressa Gilberta Giacchetti, dirigente medico della Clinica di Endocrinologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.

PER PARTECIPARE CLICCA QUI